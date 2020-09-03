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В Татарстане тело пропавшего мужчины нашли в выгребной яме

16:22, 03.09.2020
В Татарстане тело пропавшего мужчины нашли в выгребной яме
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в городе Мамадыше обнаружили тело пропавшего 24 августа мужчины.

Как рассказали в Следственном комитете Татарстана, тело 68-летнего мужчины найдено в выгребной яме одного из домохозяйств. На его теле обнаружили 14 ножевых ранений, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи задержали подозреваемого в совершении преступления — 69-летнего хозяина домохозяйства. Он уже признал причастность к преступлению. Следователи считают, что убийство произошло во время употребления алкоголя.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее в Татарстане ассенизатор чуть не погиб, спасая товарища из выгребной ямы.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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