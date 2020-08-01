В Татарстане ассенизатор чуть не погиб, спасая товарища из выгребной ямы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Двое рабочих из Татарстана попали в больницу, пытаясь вычистить выгребную яму частного дома. Все произошло по известной схеме: второй упал в обморок, спаса первого.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС, в субботу в 10:17 поступило сообщение, что в деревне Мещеряково Буинского района РТ при очистке выгребной ямы частного дома спустились вниз и потеряли сознание 2 человека.

К прибытию спасателей своих коллег извлек третий ассенизатор. Выяснилось, что первый полез в яму и почти сразу потерял сознание. Его бросился спасать второй рабочий и упал рядом, надышавшись испарений.





«В это сложно поверить, но есть много случаев, когда ПЯТЬ человек погибали подобным образом», — предупреждают в МЧС.

Спасатели подчеркивают, отравиться можно не только угарным газом. В погребаз. Подвалах и коллекторах скапливается и метан. Этот газ не имеет запаха и его присутствие можно почувствовать слишком поздно.

При проведении подобных работ в МЧС рекомендуют пользоваться газоанализаторами или другими приборами.