С середины сентября залы театров в России планируют заполнять на 70%

В середине сентября заполняемость театральных залов в России планируют увеличить до 70%. Об этом сообщила сегодня статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова на видеоконференции министров культуры стран БРИКС.

«Сейчас у нас заполняемость залов — на 50%. Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября на 70%, с сохранением ношения масок и перчаток», — передает ТАСС слова Маниловой.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в республике театры и кинотеатры открыты с 50%-ной наполняемостью, равномерной рассадкой и увеличенным временем между сеансами.

