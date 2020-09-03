«Йокерит» отказался лететь в Минск на игру с «Динамо». Финнам засчитано техническое поражение

Финский «Йокерит» отменил свой вылет в Минск. Об этом сообщает издание Iltalehti.



«Рейс должен был вылететь в Минск в 13.00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», — сообщает Iltalehti.

Ожидалось, что клуб из Хельсинки вылетит на игру в столице Беларуси в день матча и покинет ее сразу после матча. Поскольку команда не явилась на игру, КХЛ засчитала финской команде техническое поражение — 5:0. Минский клуб возглавил турнирную таблицу в Западной конференции.

Отметим, что финская пресса и официальный фан-клуб ранее призывали «Йокерит» отказаться от поездки в Минск. Фанаты предупреждали, что в обратном случае прекратят поддержку.

Напомним, что 9 августа в Беларуси начались массовые протесты после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко.

