Ростехнадзор выявил десятки нарушений на объектах «Транснефть-Прикамья»

Фото: предоставлено службой общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Приволжское управление Ростехнадзора в ходе проверки на объектах АО «Транснефть-Прикамье» выявило 76 нарушений.

Так, в ходе проверки объекта «Подводный переход МНПП «Альметьевск — Н.Новгород» были выявлены 20 нарушений, сообщает ведомство. Стройка идет с нарушением проектной документации: временная электрохимзащита для защиты проектируемого трубопровода от почвенной коррозии не установлена, трубопровод укладывается в неподготовленную траншею, на участке нет проекта производства работ с применением кранов-трубоукладчиков и другие нарушения.

Еще Ростехнадзор выявил 56 нарушений обязательных требований промышленной безопасности и действующих норм и правил на объектах I класса опасности от «Транснефть-Прикамье». Сюда входят площадка станции насосной «Малая Пурга» магистрального нефтепровода Киенгоп — Набережные Челны, площадка станции насосной магистрального продуктопровода «Альметьевск — Н.Новгород», площадка станции насосной «Пермь» магистральных нефтепроводов «Холмогоры — Клин», «Сургут — Полоцк», «Пермь — Альметьевск», «Пермь — ЛУКОЙЛ ПНОС» и участок магистрального нефтепровода «Сургут — Полоцк».

Составлены акты, выданы предписания с указанием сроков устранения нарушений. Виновных привлекут к административной ответственности.

Советник президента «Транснефти, пресс-секретарь Игорь Демин сообщил «Интерфаксу», что недостатки, касающиеся подводного перехода, будут устранены до 20 сентября: «Объект не введен в эксплуатацию. На основании выданного предписания по результатам проверки разработаны мероприятия, в которых определены сроки устранения нарушений. Нарушения будут устранены в установленные сроки».

В конце июня сообщалось, что «Транснефть-Прикамье» завершило плановые ремонты на магистральных трубопроводах.

