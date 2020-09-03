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Количество частных инвесторов в Татарстане выросло в 1,6 раза

11:56, 03.09.2020
Количество частных инвесторов в Татарстане выросло в 1,6 раза
Фото: cbr.ru

За 7 месяцев 2020 года в Татарстане количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 69,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 1,6 раза.

Оборот на этих счетах достиг 35,5 млрд рублей, подсчитали в Нацбанке РТ Волго-Вятского управления Центрального банка.

«Количество частных инвесторов в Татарстане увеличивается. Это говорит как о возрастающем доверии к биржевым инструментам, так и о повышении финансовой культуры жителей республики», — прокомментировал данные управляющий Нацбанком Марат Шарифуллин.

АналитикаЭкономикаБанки Татарстан
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