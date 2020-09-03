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В Казани на Оренбургском тракте у «Леруа Мерлен» хотят построить разворотный узел

11:05, 03.09.2020
В Казани на Оренбургском тракте у «Леруа Мерлен» хотят построить разворотный узел
Фото: скриншот

В Казани пройдут общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта «Строительство разворотного узла по ул. Оренбургский тракт в Приволжском районе г. Казани».

Обсуждения пройдут с 3 сентября по 8 октября.

Согласно проекту, начало разворотного узла размещено около съезда к магазину «Леруа Мерлен» по ул. Оренбургский тракт, 174. Далее он будет идти на юго-восток по Оренбургскому тракту до АЗС «Татнефтепродукт».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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