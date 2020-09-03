Казанский Кремль о стратегии развития татарского народа: потребность в ней давно назрела

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала принятие стратегии развития татарского народа 29 августа.



«Стратегию не мы принимаем. Да, изначально это была инициатива президента республики Татарстан. Но самый главный акцент, который он сделал, когда с такой инициативой выступил, в этом активное участие должно принять само сообщество татарское — это и наши соотечественники, проживающие за рубежом… Потребовалось участие большого количества людей, и принятие самой стратегии растянулось на достаточно продолжительное время, что собственно неудивительно, хотя бы потому, что стратегия как таковая не просто документ, который так быстро должен приниматься. Это должна быть вдумчивая работа, достаточно продолжительная. Но тем не менее мы понимаем, что потребность стратегии давно назрела. И мы опираемся исключительно на то, что тот документ, который на сегодняшний день имеем, сформирован исходя из большого количества обсуждений», — прокомментировала Лилия Галимова.

Она заявила, что казанский Кремль не может давать оценку самой стратегии, потому что она формировалась из потребностей, интересов, пожеланий, замечаний самих татарстанцев, а также представителей татарского сообщества, проживающих за пределами республики и страны.