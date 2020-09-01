Избившая сына жительница Казани не навестила его в больнице
Жительница Казани Юлия Фомина, попавшая на камеры во время наказания сына в подъезде, до сих пор не побывала у 5-летнего ребенка в больнице.
Об этом журналистам Первого канала рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.
«Он сидит в машине, «киндер-сюрприз» разворачивает и говорит: больно было, ты даже не представляешь как», — поделилась детский омбудсмен.
Фомина не приходила к сыну в больницу, но записала для него видео: «Тимофей, очень сильно тебя люблю. Надеюсь, что мы будем с тобой вместе, мы будем так же счастливо жить с тобой вместе. Прости меня, пожалуйста, дорогой мой».
Она уже успела сняться в передаче «На самом деле», о чем рассказала одна из участниц шоу.
Напомним, что Следком взял с Фоминой подписку о невыезде. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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