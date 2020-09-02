ТАИФ-НК презентовал свои проекты на нефтегазохимическом форуме

Сегодня на площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году он приурочен к 100-летию со дня образования ТАССР. В рамках события проходят сразу несколько мероприятий, в том числе — 27-я Международная специализированная выставка «Нефть, Газ. Нефтехимия». Она считается одним из ведущих отраслевых мероприятий Приволжского федерального округа.
Ежегодно в выставке участвует нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». В этом году предприятие представило президенту Татарстана Рустаму Минниханову свои проекты, среди которых — Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти. Сейчас он работает в режиме комплексного опробования. Установка VCC с 15 мая 2020-го перерабатывает проектное сырье — гудрон с выработкой высококачественных и востребованных на рынке светлых нефтепродуктов. За три месяца фактический объем переработки сырья достиг 703 тыс. тонн. Из них — 404 тыс. тонн пришлось на гудрон, 281,4 тыс. тонн на вакуумный газойль. Коэффициент загрузки производственных мощностей — 72%.
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