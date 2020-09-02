Минниханов считает, что Татарстану необходимо снизить энергозатраты

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что вопрос энергоэффективности становится все более приоритетным. За четыре года республика снизила энергозатраты лишь на 1%.

«Считаю, что это не совсем соответствует нашим возможностям, поэтому необходимо проанализировать работу по отраслям», — сказал Минниханов на заседании правительства в МВЦ Kazan Expo.

Ранее министр промышленности и энергетики РТ Альберт Каримов заявил, что энергоемкость ВРП республики в целом снизилась на 24,5 % с 2007 года.



