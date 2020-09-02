В Татарстане пройдет юбилейный Кубок президента РТ по гольфу

На территории гольф-клуба «Свияжские холмы» с 4 по 6 сентября пройдет благотворительный турнир по гольфу на Кубок президента Республики Татарстан.

Нынешние соревнования состоятся в юбилейный, десятый раз в истории. Все собранные средства по традиции будут направлены на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

Турнир будет проходить на 18-луночном поле в командном (по 4 человека) формате скрембл и индивидуальном формате стейблфорд в трех гандикаповых группах среди мужчин и женщин.

Напомним, в прошлом году по итогам Кубка президента РТ по гольфу было собрано 3,5 млн рублей на благотворительность. Всего в 2019 году в соревнованиях приняло участие 112 спортсменов со всего мира, что стало рекордом за все время проведения турнира.