Результативный гольф на Свияжских холмах: 3,5 млн рублей для больных детей

17:00, 01.09.2019 22
1/22
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошел девятый благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан. Все собранные средства (3,5 млн рублей) переданы на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

На турнир заявилось 112 спортсменов со всего мира: России, Беларуси, Казахстана, Турции, Швейцарии и Марокко. Число участников стало рекордным за все время проведения соревнований.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи