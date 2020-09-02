Рустам Минниханов попросил правительство России не снижать финансирование программ АПК

Фото: Илья Репин

Сельское хозяйство показало рост по всем фронтам

Для агропромышленного комплекса России 2019 год стал успешным. Более того, аграрии справились с трудностями «коронавирусного» периода и в этом году, продемонстрировав рост почти по всем показателям. Как следует из докладов вице-премьера России Виктории Абрамченко и министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева, индекс АПК по итогам 2019 года показал рост почти на 4%. Были озвучены и другие итоги 2019-го и 7 месяцев 2020 годов:

Общая прибыль организаций АПК по итогам года выросла на 13% и составила 353,8 млрд рублей. Доля прибыльных предприятий в сельскохозяйственном секторе составила 84% (рост на 1%).

Средняя зарплата в агропромышленном комплексе по итогам 2019 года составила 28,4 тыс. рублей, на 11% больше, чем годом ранее. Рост продолжился и в 2020 году, несмотря на общее падение экономики: как заявил Патрушев, уже в мае этот показатель превысил 30 тысяч рублей.

План по экспорту зерна перевыполнен на 5%, до 8 млрд долларов. Экспорт мясной и молочной продукции вырос сразу на 31%, до 882 млн долларов США.

Как следует из докладов вице-премьера России Виктории Абрамченко и министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева, индекс АПК по итогам 2019 года показал рост почти на 4%. Фото tatarstan.ru

Аграрии собрали свыше 121 млн тонн зерна, это второй по величине объемов в постсоветской истории урожай. На сегодняшней коллегии Минсельхоза России озвучили и прогноз на 2020 год — не менее 122,5 млн тонн зерна.

Успешно стартовала посевная кампания, задействованная в этом году площадь на 300 тыс. га больше, чем в 2019 году. «Выводы делать пока еще рано, но темпы уборки в целом по стране выше прошлогодних показателей», — добавила Абрамченко.

Патрушев заметил, что уборка шла в непростых погодных условиях — так, в Краснодарском и Ставропольском краях недосчитались аж 5 млн тонн урожая. Но негативный эффект планируют нивелировать за счет мощных урожаев в Центральном и Приволжском округах.

Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем направлениям. В частности, обеспечиваемость страны зерном и рыбой превысило значения из доктрины продовольственной безопасности более, чем в полтора раза.

За 2019 год объем экспорта продукции АПК составил 25,6 млрд долларов. Объем экспорта по зерну перевыполнен на 5% — до 8 млрд долларов. Экспорт мясной и молочной продукции вырос сразу на 31%, до 882 млн долларов США. Экспорт российской сельхозпродукции производится в 157 стран мира (за год добавилось 19 новых стран-партнеров)

Успешно стартовала посевная кампания, задействованная в этом году площадь на 300 тыс. га больше, чем в 2019 году. Фото Ильи Репина

По итогам 7 месяцев 2020 года производство скота и птицы выросло на 4%, до 8,3 млн тонн, молока — на 3%, до 19 млн тонн.

Вылов водных биоресурсов составил 4,98 млн тонн, и это едва ли не единственный показатель, который оказался слегка ниже уровня 2018 года. Однако оборот организаций, работающих в сфере рыболовства и рыбоводства, увеличился на 8,9%, до 369,2 млрд рублей. В этом году уже выловлено 3,5 млн тонн, показатель на уровне 2019 года.

На программы по поддержке АПК выделено 318,3 млрд рублей, на 64% больше, чем годом ранее. В 2020 году этот показатель составит 336,4 млрд рублей.

Татарстан ожидает хороший урожай

На коллегии Минсельхоза об итогах отчитывались и руководители ряда регионов, в их числе и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что в этом году Татарстан отпраздновал 100-летие со дня образования ТАССР, а Минсельхоз России, фактически, является ровесником республики: в 1920 году был создан Народный комиссариат земледелия. В рамках празднования 100-летия ТАССР отдельно чествовали ветеранов сельскохозяйственной отрасли, добавил Минниханов.

На коллегии Минсельхоза об итогах отчитывались и руководители ряда регионов, в их числе и президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

АПК Татарстана — один из ведущих в стане и входит в пятерку лидеров по валовому объему сельскохозяйственной продукции, продолжил президент республики. Татарстан, занимая 2,4% сельхозугодий страны, производит 4,2% от объема продукции российского АПК. Минниханов спрогнозировал достойный урожай в этом году:

— Перед нашими земледельцами стоит задача по стабилизации объемов производства вне зависимости от погодно-климатических условий. Мы увеличиваем долю засухоустойчивых сортов отечественной селекции, расширяем биологизацию земледелия и активно используем цифровые технологии. В этом году ожидаем достойный урожай — 5 млн тонн зерна. Это на 1 млн больше, чем в прошлом году.

Сегодня в республике уборка в самом разгаре — уже убрано 85% зернового клина. Идет к завершению сев озимых культур — предстоит посеять 552 тыс. га. Минниханов поблагодарил республиканские нефтяные компании, предоставившие аграриям свыше 100 тыс. тонн топлива по льготным ценам.

Минниханов также напомнил, что Татарстан ежегодно выделяет более миллиарда рублей на закупку минеральных удобрений. В результате урожайность в республике уже превышает 35 ц/га.

Татарстан уже не первый год является безоговорочным лидером в стране по производству молока. Фото: gorobzor.ru

В последние 10 лет привлечено свыше 160 млрд рублей инвестиций для строительства мегаферм, реконструкцию животноводческих комплексов, приобретение племенного скота. Как результат: Татарстан уже не первый год является безоговорочным лидером в стране по производству молока. Напомним, недавно глава республиканского Минсельхозпрода Марат Зяббаров называл молоко «белой нефтью» Татарстана.

— Задача на текущий год приблизиться к планке 2 млн тонн и обеспечить сохранность поголовья скота, — заявил Рустам Минниханов. — Кроме того, сейчас реализуется еще 40 инвестпроектов на 35,5 тыс. скотомест, что позволит увеличить объем молока на 150 тыс. тонн.

Минниханов попросил сохранить финансирование программ АПК

Вместе с тем, Минниханов высказал и ряд предложений по развитию агропромышленного комплекса республики и страны — большая часть из них касалась вопросов финансирования программ АПК.

Так, президент Татарстана напомнил, что в республике за счет бюджета проводится известкование почвы, чтобы сохранить плодородие — ежегодно обрабатывается свыше 60 тыс. га, а к 2025 году планируют обрабатывать до 105 тыс. га земли. Однако с 2021 года возмещение затрат по программе известкования будет снижено с 90% до 30%. В этой связи Минниханов обратился к Патрушеву с просьбой сохранить объемы возмещения затрат.

Минниханов высказал и ряд предложений по развитию агропромышленного комплекса республики и страны — большая часть из них касалась вопросов финансирования программ АПК. Фото tatarstan.ru

В Татарстане действует множество региональных и федеральных программ по поддержке АПК и жизни на селе. Одна из них — программа сельской ипотеки: в Татарстане уже выдано 828 кредитов на 1,8 млрд руб. «Как руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде, выражаю мнение регионов о необходимости увеличения лимитов по данной программе», — заявил Рустам Минниханов.

Также Минниханов рассказал, что в следующем году в рамках соответствующей федеральной госпрограммы запланирована реализация 17 проектов комплексного развития территорий, где проживает 49 тыс. сельских жителей. Однако с 2021 года планируется сокращение расходов по мероприятиям госпрограммы.

— При этом с 2021 года планируется сокращение расходов по мероприятиям госпрограммы, что не позволит реализовать наши проекты в полном объеме. Прошу рассмотреть возможность сохранения расходов федерального бюджета на реализацию указанной программы. Её выполнение позволит прекратить отток сельского населения и сделать сельские территории перспективнее, — заявил президент Татарстана. Он добавил, что письмо с этой просьбой он уже направил в адрес правительства России.

Минниханов напомнил, что в Татарстане также много социальных программ для улучшения качества жизни сельских жителей — это и строительство дорог, и возведение жилья, и строительство ФАПов на селе, клубов и др. «Но без федеральной поддержки нам сложно с этой задачей справиться», — добавил он.

Минниханов напомнил, что в Татарстане также много социальных программ для улучшения качества жизни сельских жителей. Фото Ильи Репина

Кроме того, Минниханов пригласил Патрушева ознакомиться с проектами строительства в республике кормовых центров — уже построенные центры помогли повысить продуктивность скота на 15% и снизить затраты на корм на 12%. Президент Татарстана предложил закрепить такую практику на федеральном уровне.

Предложения Минниханова нашли отклик у Дмитрия Патрушева. Тот пообещал проработать вопрос с кормовыми центрами и побороться за сохранение финансирования — как вопросов плодородия почвы, так и развития сельских территорий.

— Мы делаем все от нас зависящее, чтобы финансирование осуществлялось в соответствии с утвержденными цифрами, которые были изначально прописаны в госпрограмме. Мы и дальше продолжим настаивать, чтобы финансирование сельского уклада жизни было сделано в соответствии с паспортом госпрограммы. И в этом смысле ваши письма в адрес правительства нам в помощь, — добавил Патрушев.

Александр Артемьев