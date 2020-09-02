Евросоюз не разрешил открыть границы с Россией

Комитет постоянных представителей Евросоюза(COREPER) решил не включать Россию в список иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе, 27 представителей ЕС оставили список стран без изменений. На данный момент в него входят десять стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. «Условно» остается в него включенным Китай.

Напомним, что с 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. В середине июля были исключены Сербия и Черногория. Затем список покинули Алжир и Марокко.

По словам советника посольства Нидерландов в Москве Тимена Каувенаара, Евросоюз до конца августа не планировал расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС.