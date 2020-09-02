«Не судим, не привлекался»: в МФЦ Татарстана упрощен порядок выдачи двух важных справок

Справки об отсутствии (наличии) судимости и о факте (отсутствии) административного наказания за употребление наркотиков теперь можно получить в любом офисе «Мои документы», независимо от того, в какой их них изначально подавалось заявление на предоставление услуги, сообщает пресс-служба МФЦ Татарстана.



Большинство документов, которые татарстанцы могут получить через офисы МФЦ, выдают в том же самом офисе, через который получатель их заказал. Однако теперь имеется техническая возможность подать заявление о выдаче справки об отсутствии (наличии) судимости и о факте (отсутствии) административного наказания за употребление наркотиков через один офис, а получить их в другом. Такую возможность в МФЦ обеспечили в связи с длительностью изготовления этих справок.

— Срок их изготовления — 30 дней, — говорит директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова. — Если к моменту их готовности человек окажется в другом уголке республики, получить необходимый документ он сможет там. Ему не придется ехать за справкой, например, из Набережных Челнов в Казань.

Как уточнили в МФЦ, спрос на эти две справки велик, и это не связано с какими-то дурными наклонностями или криминальным прошлым татарстанцев. Чаще всего за этой услугой обращаются добропорядочные и «незлоупотребляющие» граждане. Справка о наличии (отсутствии) судимости требуется, в частности, человеку, планирующему получить заем, оформить опеку, поступить на госслужбу или поехать учиться либо работать за границу. Справка о наличии либо отсутствии в прошлом административного наказания за употребление наркотиков нужна тем, кто поступает на работу на речных и морских судах, в службы авиационной и транспортной безопасности, маневровую работу на железной дороге.

С начала года, по данным МФЦ, такие справки в республиканских офисах «Мои документы» заказали более 30 тысяч человек.

Ранее «Реальное время» писало, что через офисы МФЦ можно подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.