В Гавриловской роще в Казани построят детскую больницу и создадут зеленую зону

Власти Казани договорились с ООО «Артур», которое арендует 20 га на ул. Гаврилова вдоль поймы Казанки, о передаче этой земли для организации здесь особо охраняемой природной территории. Вместо этого компании предложили участки в районе Речного порта.

Согласно генплану Казани, из 80 га на 60 га планировали создать особо охраняемую природную территорию, а 20 га отдать под жилую застройку. Таким образом, теперь под зеленую зону отдадут 74 га. Еще на 6 га будет построена новая детская многофункциональная больница. Мэр Казани Ильсур Метшин объявил сегодня о том, что «еще год назад об этом он не мог и мечтать».

При этом земли, переданные компании ЮИТ, сохранят свой статус, их отдадут под застройку.

