Медведев выступил против цифрового тоталитаризма и диктатуры

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не допускать возникновения цифрового тоталитаризма или цифровой диктатуры. По его словам, информация должна служить во благо, а не быть оружием преследования и гонений. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Цифровая среда — это не только наше будущее, это наше настоящее. Но, как и всякая среда, эта среда должна развиваться по определенным законам — и не только юридическим, но и нравственным, законам морали», — заявил Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета «ОстроVа-2020».

Он также обратил внимание, что становление и развитие цифровой культуры — один из ключевых вопросов в мире, а защита этой среды — задача государства.

Ранее Медведев назвал акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выражением активной гражданской позиции, на которое население имеет право.

