Медведев: с акциями в поддержку Фургала государству надо считаться

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, государство должно считаться с людьми, выступающими в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев заявил, что акции в поддержку Фургала являются выражением активной гражданской позиции населения. Он также отметил, что она должна выражаться в формах, которые соответствуют закону, в том числе не противоречат существующим санитарно-эпидемиологическим правилам.

«Сам имеешь право на гражданскую позицию, но это не должно затрагивать других людей», — подчеркнул председатель «Единой России».

Напомним, что 1 августа в Хабаровске состоялась очередная несогласованная акция в поддержку Фургала. По данным городской администрации, участие в ней приняли 3,5 тыс. человек.