Минниханов принял участие в международной конференции геологов-нефтяников

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в международной конференции геологов-нефтяников. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На мероприятии обсудили новую парадигму развития нефтегазовой геологии.

Минниханов обратил внимание, с каждым годом поиск и разработка нефтяных месторождений становятся труднее: растет себестоимость добычи, сокращается количество новых месторождений, компании приступают к разработке трудноизвлекаемых запасов.

Президент добавил, что развитие сырьевой базы — одно из приоритетных направлений научных исследований не только для российской, но и для всей мировой нефтегазовой промышленности.

«За 14 лет разработки залежей сверхвязкой нефти (СВН) на основе собственных технологий добыто более 10 млн тонн. Достигнутый уровень ежегодной добычи позволит компании уже в 2023 году отметить добычу 20-миллионной тонны сверхвязкой нефти», — отметил Минниханов успехи компании «Татнефть».

В заключение президент Татарстана пожелал участникам конференции новых перспектив и открытия новых месторождений.

Напомним, что сегодняшнего дня в Казани в выставочном центре Kazan Expo стартовал ежегодный нефтегазохимический форум. Он продлится до 4 сентября.

