Борис Михайлов: «Ак Барс» — безусловный лидер Восточной конференции»

Двукратный олимпийский чемпион и хоккейный эксперт Борис Михайлов поделился своими ожиданиями от Кубка Открытия КХЛ, в котором сыграют московский ЦСКА и «Ак Барс». Он считает, что фаворитов в этом матче не будет.

— Нынешний «Ак Барс» сильнее прошлогоднего «Авангарда»?

— Не люблю сравнивать матчи и команды, у каждой есть свои плюсы и минусы. Очевидно только одно: на данном этапе Казань — вторая команда прошлого сезона и безусловный лидер Восточной конференции.

— Фаворитом Кубка открытия — 2020 букмекеры называют ЦСКА, тогда как мы считаем более предпочтительными шансы «Ак Барса». А что скажете вы?

— Для меня ЦСКА — всегда фаворит. Но с оценками предсказателей не согласен. Если говорить объективно, впереди матч равных соперников, фаворитов в нем нет, — считает Михайлов.

Напомним, встреча против ЦСКА состоится в среду, 2 сентября. Матч станет первым в новом сезоне КХЛ и пройдет в рамках Кубка открытия.

Казанский клуб в этой игре не сможет рассчитывать на капитана команды Даниса Зарипова. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Квартальновым не взял нападающего на выездной матч с ЦСКА. При этом все новички Александр Хованов, Александр Бурмистров, Найджел Доус и Стефан Да Коста полетели на игру.



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