«Детский мир» станет первой в РФ компанией со 100% акций в свободном обращении

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АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) распродадут все оставшиеся у них акции «Детского мира». Таким образом, компания станет первой в России среди организаций со 100% акций в свободном обращении.

«Размер Предложения составляет 184 750 001 существующую акцию «Детского мира», что соответствует 25,00% акционерного капитала Компании плюс 1 акция, что составляет весь пакет акций Компании, принадлежащий Продающим акционерам», — говорится в сообщении АФК «Система»

Накануне совладельцы объявили о продаже акций по 112 рублей за штуку. Доля АФК «Система» в капитале «Детского мира» составляла 20,38%, а РКИФ — 4,62%. Первые получат от сделки 16,9 млрд рублей, вторые — 3,8 млрд рублей. «Система» планирует направить средства на погашение долгов.

Еще в ноябре прошлого года «Система» и РКИФ сообщали о планах продать не менее 20% акций сети детских магазинов.