«Система» и РКИФ продадут не менее 20,3% «Детского мира»

Основные акционеры ретейлера «Детский мир» — АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) — предпримут новую попытку провести SPO компании спустя почти 2 года после несостоявшегося размещения, сорванного судебным спором АФК с «Роснефтью».

Согласно совместному сообщению «Системы» и РКИФ, инвесторам будет предложено не менее 150 млн существующих акций компании «Детский мир». При этом АФК планирует использовать средства, полученные от размещения, в том числе на погашение долговых обязательств корпорации.

В рамках сделки размещаться будут только существующие акции, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

В рамках SPO компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 18 ноября, в этот же день начнется формирование книги заявок, которое ориентировочно завершится 21 ноября.

Количество предлагаемых акций и цена размещения будут определены по окончании формирования книги заявок, отмечается в сообщении акционеров.

Ранее сообщалось, что АФК «Система» продаст акции «Детского мира» в 2019 году.