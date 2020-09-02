Медработники «ковидных» госпиталей уходят в отпуска

Врачи и медработники, работавшие в «ковидных» госпиталях, начинают уходить в отпуска. Об этом сегодня сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Она рассказала, что бригад, работавших в «ковидных» медучреждениях, было несколько: «Крупным госпиталям было легче, поэтому у них была возможность взаимозаменяемости. Но, конечно, во время лета отпуска по некоторым позициям были сокращены».

Авдонина также обратила внимание, для кого наиболее актуален вопрос отпусков: «Особенно это касается небольших госпиталей, с небольшим коечным фондом, где человеческий резерв был не такой большой. Вот там сейчас начинается пора отпусков, тем более есть лаг на дезобработку».

«Поэтому мы надеемся, что сотрудники могут отдохнуть, им отдых нужен как воздух», — заключила замначальника Роспотребнадзора по РТ.

Ранее первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что в Набережных Челнах часть медперсонала инфекционной больницы находится в отпуске.

