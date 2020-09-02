В Татарстане за сутки зарегистрировали 27 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зафиксировали еще 27 случаев заражения коронавирусом. Общее количество достигло 6 563 зарегистрированных случаев.

На сегодня под наблюдением остаются 866 контактных, рассказала сегодня замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

За сутки провели 5 096 тестов на COVID-19. Из Турции прилетели 686 человек, из них 513 татарстанцев. Прошли обследование в аэропорту 496 человек.

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, что за последние сутки нет подтвержденных случаев выздоровления «ковидных» пациентов. Всего же в РТ насчитывается 5 356 излечившихся.