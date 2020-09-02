Роспотребнадзор Татарстана: ложиться в бывшие «ковидные» больницы — безопасно

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В татарстанском управлении Роспотребнадзора заверили, что ложиться в больницы, выполнявшие функции «ковидных» госпиталей, безопасно.

Замглавы республиканского управления ведомства Любовь Авдонина рассказала, что все необходимые предписания выданы. Комплекс мер включает в себя заключительную дезинфекцию всех помещений, поверхностей, постельных принадлежностей, вентиляционной системы.

Ведомство лабораторно проверяет, остался ли вирус на поверхностях или в воздухе.

«Отбирали пробы воды в канализационных коллекторах: в центральном коллекторе Казани и в коллекторах «ковидных» госпиталей. Результаты этих проб тоже отрицательные. Хочу сказать, что мероприятия по дезинфекции организованы на достаточном уровне», — заявила Авдонина.