Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске перенесли на октябрь

Международная федерация бенди (FIB) приняла решение перенести чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске на октябрь 2020 года из-за коронавируса.

«Мы не хотим рисковать. Мы уже получили сообщение от Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что среди других команд также бытуют опасения ехать за границу и участвовать в массовых мероприятиях», — прокомментировал ситуацию президент FIB Борис Скрынник.

Сразу после отмены мирового первенства власти Иркутской области начали переговоры с авиакомпаниями о возврате денег, потраченных на билеты для команд-участниц чемпионата мира. Организаторам уже удалось договориться с ранее оплаченными гостиницами.

Точная дата проведения чемпионата мира в октябре пока неизвестна. При этом следующий чемпионат мира весной 2021 года пройдет, как и планировалось, в Сыктывкаре.

Ранее из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале.

