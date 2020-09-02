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В Хабаровске уволили чиновника, высказавшегося за отделение субъекта от России

10:28, 02.09.2020
В Хабаровске уволили чиновника, высказавшегося за отделение субъекта от России
Фото: khabkrai.ru

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил замначальника управления лесами Андрея Петрова. Об этом пишут «Известия».

«Чистой воды экстремизм. Чудик за госсчет существует, но начал призывать к отделению нашего края от России. Все официально зафиксировано. Что в голове у человека?» — прокомментировал увольнение Петрова Дегтярев.

Позже Петров сообщил, что выступал не за отделение Хабаровского края от России, а за его превращение в республику.

Ранее журналист, политик и политолог Максим Шевченко заявил, что главная задача Дегтярева — расколоть Хабаровский край.

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