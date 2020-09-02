В Хабаровске уволили чиновника, высказавшегося за отделение субъекта от России

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил замначальника управления лесами Андрея Петрова. Об этом пишут «Известия».

«Чистой воды экстремизм. Чудик за госсчет существует, но начал призывать к отделению нашего края от России. Все официально зафиксировано. Что в голове у человека?» — прокомментировал увольнение Петрова Дегтярев.

Позже Петров сообщил, что выступал не за отделение Хабаровского края от России, а за его превращение в республику.

Ранее журналист, политик и политолог Максим Шевченко заявил, что главная задача Дегтярева — расколоть Хабаровский край.

