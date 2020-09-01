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Польша разрешила авиасообщение с Россией

13:32, 01.09.2020
Польша разрешила авиасообщение с Россией
Фото: realnoevremya.ru

Польша подготовила новый список стран, с которыми запрещается авиасообщение. В списке из 44 стран отсутствует Россия.

Как сообщает ТАСС, пока Польша не открыла авиасообщение с Арменией, Бразилией, Гибралтаром, Израилем, Индией, Испанией, Казахстаном, Ливией, Ливаном, Мальтой, Македонией, Намибией, Парагваем, Румынией и США. Из списка запрещенных для перелетов стран вычеркнуты Россия, Китай и ряд других государств.

Постановление вступит в силу со 2 до 15 сентября. Запрет не касается перелетов, согласованных с премьер-министром и военных полетов.

Ранее сообщалось, что Россия может открыть авиасообщение с Египтом, Кипром и Францией.

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