Польша разрешила авиасообщение с Россией

Польша подготовила новый список стран, с которыми запрещается авиасообщение. В списке из 44 стран отсутствует Россия.

Как сообщает ТАСС, пока Польша не открыла авиасообщение с Арменией, Бразилией, Гибралтаром, Израилем, Индией, Испанией, Казахстаном, Ливией, Ливаном, Мальтой, Македонией, Намибией, Парагваем, Румынией и США. Из списка запрещенных для перелетов стран вычеркнуты Россия, Китай и ряд других государств.

Постановление вступит в силу со 2 до 15 сентября. Запрет не касается перелетов, согласованных с премьер-министром и военных полетов.

Ранее сообщалось, что Россия может открыть авиасообщение с Египтом, Кипром и Францией.

