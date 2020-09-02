Новости промышленности

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

На этиленнике Нижнекамскнефтехима смонтирована колонна высотой 50 метров и весом 170 тонн

09:36, 02.09.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На этиленнике Нижнекамскнефтехима смонтирована колонна высотой 50 метров и весом 170 тонн
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На строительной площадке нового завода «Этилен-600» «Нижнекамскнефтехима» установили 15-ю по счету единицу крупнотоннажного оборудования — ректификационную колонну DA024-02. Ее высота — 50 метров, масса — 170 тонн. Оборудование изготовлено в Южной Корее.

Подъем аппарата осуществили с помощью крана Liebherr грузоподъемностью 500 тонн.

Деэтанизатор DA024-02 предназначен для выделения фракции «С2», впоследствии из которой получают товарный этилен.

В ближайшее время запланирован подъем предпоследней 16-й единицы крупнотоннажного оборудования.

Ранее сообщалось, что в грузовой порт Нижнекамска прибыло крупногабаритное оборудование для этиленника НКНХ.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем