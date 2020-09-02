На этиленнике Нижнекамскнефтехима смонтирована колонна высотой 50 метров и весом 170 тонн
На строительной площадке нового завода «Этилен-600» «Нижнекамскнефтехима» установили 15-ю по счету единицу крупнотоннажного оборудования — ректификационную колонну DA024-02. Ее высота — 50 метров, масса — 170 тонн. Оборудование изготовлено в Южной Корее.
Подъем аппарата осуществили с помощью крана Liebherr грузоподъемностью 500 тонн.
Деэтанизатор DA024-02 предназначен для выделения фракции «С2», впоследствии из которой получают товарный этилен.
В ближайшее время запланирован подъем предпоследней 16-й единицы крупнотоннажного оборудования.
Ранее сообщалось, что в грузовой порт Нижнекамска прибыло крупногабаритное оборудование для этиленника НКНХ.
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