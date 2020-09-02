Компания челнинского бизнесмена приобрела долги ЗАО «ФОН» на 85 млн рублей

Строительная компания «Твой дом», челнинского бизнесмена Марселя Мингалимова выкупила дебиторскую задолженность ЗАО «ФОН» на сумму 85 млн рублей.

Сумма сделки составила 7,5 млн рублей, пишет chelny-biz.ru.Компания оказалась единственным участником торгов. Договор купли-продажи с ней уже заключен.

В списке долгов права требования к таким компаниям как ООО «Комфортстрой НЧ», «Универсальное строительство», ЖК «Молодежный» и «Инертдобыча».

На торги также были выставлены два нежилых здания «ФОНа» в микрорайоне Яшьлек, на которые никто не заявился.

Ранее сообщалось, обманутым дольщикам ФОНа в Челнах оплатят залоговые права на квартиры в доме 65/04. Деньги выделит Республиканский фонд поддержки дольщиков