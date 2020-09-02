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Компания челнинского бизнесмена приобрела долги ЗАО «ФОН» на 85 млн рублей

08:58, 02.09.2020
Компания челнинского бизнесмена приобрела долги ЗАО «ФОН» на 85 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Строительная компания «Твой дом», челнинского бизнесмена Марселя Мингалимова выкупила дебиторскую задолженность ЗАО «ФОН» на сумму 85 млн рублей.

Сумма сделки составила 7,5 млн рублей, пишет chelny-biz.ru.Компания оказалась единственным участником торгов. Договор купли-продажи с ней уже заключен.

В списке долгов права требования к таким компаниям как ООО «Комфортстрой НЧ», «Универсальное строительство», ЖК «Молодежный» и «Инертдобыча».

На торги также были выставлены два нежилых здания «ФОНа» в микрорайоне Яшьлек, на которые никто не заявился.

Ранее сообщалось, обманутым дольщикам ФОНа в Челнах оплатят залоговые права на квартиры в доме 65/04. Деньги выделит Республиканский фонд поддержки дольщиков

НедвижимостьБизнес Татарстан
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