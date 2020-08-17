Челнинским дольщикам «ФОНа» оплатят залоговые права на квартиры

Фото: скриншот кадастровой карты

Республиканский фонд поддержки дольщиков оплатит 11 обманутым дольщикам ЗАО «ФОН» залоговые права на квартиры в доме 65/04. Соответствующее поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщают в ФПД.



Несколько семей проживают в «фоновском» доме с 2015 года без права собственности и не могут оформить необходимые документы, поскольку имущество находится в залоге. Фонд поддержки дольщиков выкупит квартиры и передаст их жильцам.

В этом году в Челнах ожидают решения проблемы обманутых дольщиков.

Дом 65/06, который достраивала ГК «Профит», недавно был введен в эксплуатацию.

Напомним, недострой ЗАО «ФОН» в Челнах оценили в 60 млн рублей.

