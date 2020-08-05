В Казани тестируют технологию звонков без SIM-карты

В Казани три сотовых оператора тестируют внедрение технологии звонков без SIM-карты, еще один оператор планирует такие испытания.

Речь идет о технологии eSim. Обладатели телефонов, поддерживающих данную технологию, могут переключаться с одного сотового оператора на другой, менять тарифы на более выгодные. Однако главное преимущество технологии — дистанционное подключение — в России пока недоступно.

«Технология eSim, которая уже развивается в других странах, остается доступной лишь на некоторых телефонах. В нашей стране в полной мере она еще не действует, поскольку нужно приходить в офис компании, несмотря на то, что основное ее достоинство в том, чтобы обойтись без визита и подключиться дистанционно из любой точки мира», — цитирует РБК гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.

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