Этой осенью более 165 тысяч нижнекамцев должны сделать прививку от гриппа

Более 122 тысяч жителей Нижнекамска сделают прививку от гриппа во всех отделениях центральной районной многопрофильной больницы. Этой осенью вакцину должны получить более 165 тыс. жителей города.

Сейчас в город поступило два вида вакцины — «Совигрипп» и «Флю-М». Одними из первых прививку от гриппа сделали 20 сотрудников административно-бытового корпуса больницы, среди которых заместители главного врача и руководители подразделений, передает пресс-служба Минздрава РТ.

В Татарстане вакцинацию планируется провести до конца октября.