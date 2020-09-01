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Этой осенью более 165 тысяч нижнекамцев должны сделать прививку от гриппа

23:45, 01.09.2020
Этой осенью более 165 тысяч нижнекамцев должны сделать прививку от гриппа
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Более 122 тысяч жителей Нижнекамска сделают прививку от гриппа во всех отделениях центральной районной многопрофильной больницы. Этой осенью вакцину должны получить более 165 тыс. жителей города.

Сейчас в город поступило два вида вакцины — «Совигрипп» и «Флю-М». Одними из первых прививку от гриппа сделали 20 сотрудников административно-бытового корпуса больницы, среди которых заместители главного врача и руководители подразделений, передает пресс-служба Минздрава РТ.

В Татарстане вакцинацию планируется провести до конца октября.

ОбществоМедицина Татарстан
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