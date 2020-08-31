Вакцинацию в Татарстане проведут до конца октября

В максимально короткие сроки должны провести вакцинацию от гриппа в Татарстане в этом году, до конца октября, сообщила во время «делового понедельника» руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. По ее словам, планируется охватить не менее 60% населения. В Казани прививки по плану должны сделать более 754 тысяч человек, из них 202 тысячи детей и 550 тысяч взрослых.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в конце октября в Казань поступило свыше 85 тысяч доз вакцины от гриппа, которые рекомендованы ВОЗ: «Это вирус, подобный группе А: H1N1 и H3N2, а также вирус, подобный группе В: «Виктория» и «Ямагата». Они содержат иммуномодуляторы и являются инактивированными, то есть способствуют выработке иммунитета, но не способны вызвать заболевание гриппом. Для выработки иммунитета необходимо две-три недели».

Охват в группах рисков вакциной должен быть не менее 75%, заметила Марина Патяшина. Она обратилась к руководителям организаций: «Если не хотите массовых заболеваний гриппом в своем коллективе, ваши сотрудники должны быть охвачены вакцинацией — не менее 75%».

Напомним, Минздрав Татарстана планирует привить от гриппа 2 млн человек.

