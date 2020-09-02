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В эту субботу в автокинотеатре у казанской «Чаши» пройдет кинопоказ

01:27, 02.09.2020
В эту субботу в автокинотеатре у казанской «Чаши» пройдет кинопоказ
Фото: realnoevremya.ru

В эту субботу, 5 августа, в автокинотеатре у казанской «Чаши» состоится бесплатный кинопоказ фильма «Питер FM». Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани в своем Instagram.

Сеанс начнется в 21:00. Вместимость кинотеатра — 80 автомобилей, между ними будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра. На площадке установят санитайзеры, а всем желающим при необходимости раздадут средства индивидуальной защиты. Для того, чтобы попасть на сеанс, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Предыдущий показ в автокинотеатре у «Чаши» прошел 22 августа.

ОбществоКультура Татарстан
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