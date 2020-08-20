В автокинотеатре у казанской «Чаши» пройдет кинопоказ в эту субботу

В субботу, 22 августа, в автокинотеатре у центра семьи «Казан» пройдет показ фильма «Я худею».

Сеанс начнется в 21.00, вход бесплатный. Для того чтобы попасть на сеанс, нужно зарегистрироваться.

Вместимость кинотеатра — 50 машин, между ними должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра. На площадке установят санитайзеры, а всем желающим при необходимости раздадут средства индивидуальной защиты, сообщает дирекция парков и скверов Казани.

Автокинотеатр возле казанской «Чаши» открылся в начале августа. Показы фильмов будут проходить два раза в месяц.