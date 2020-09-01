Школьные линейки и мобильные поликлиники: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 1 сентября

Сегодня в школах Татарстана прошли торжественные линейки. Фотографиями с праздника, который проводится в условиях коронавируса, поделился глава Арского района Ильшат Нуриев.

В Апастовском районе республики на торжественной линейке девочек нарядили в костюмы колокольчиков.

В Балтасинском районе Татарстана сегодня торжественно открыли ФАП в селе Абашево. На мероприятии побывали министр здравоохранения РТ Марат Садыков и депутат Госсовета РТ Камиль Ногаев. Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин поделился праздничными фото с награждения медработников и в кругу врачей.

Поздравил подписчиков с Днем знаний и руководитель Бугульминского района Линар Закиров. В этом году в школы Бугульмы пошли 12 тыс. учеников, среди них — более 1 тыс. первоклассников, которым вручили праздничные наборы.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин поделился видео со своего выступления на линейке.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров не забыл поздравить с началом нового учебного года и девочку, которая учится дома. «Сегодня начало нового учебного года и для тех, кто находится на домашнем обучении», — написал он.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сообщил подписчикам о важной новости — о начале работы мобильной поликлиники. Сегодня она была в селе Татарский Кандыз.