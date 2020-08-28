В Муслюмово завершено строительство крытого бассейна «Тамчы»

В Татарском селе Муслюмово получил заключение о соответствии крытый бассейн «Тамчы». Об этом сообщает Госстройнадзор Татарстана.

В плавательном комплексе проектом предусмотрено два бассейна для взрослых и детей. Комплекс включает в себя химическую лабораторию для проверки качества воды, душевые, раздевалки, административные и хозяйственно-бытовые комнаты. Продуманы удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

О дате запуска бассейна не сообщается, однако добавляется, что открытие произойдет очень скоро.

Ранее в Тукаевском районе Татарстана в селе Нижний Суык-Су открыли спортивный комплекс площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров.

