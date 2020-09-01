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Ветераны «Спартака» и «Нефтехимика» проведут товарищеский матч в Нижнекамске

17:28, 01.09.2020
Ветераны «Спартака» и «Нефтехимика» проведут товарищеский матч в Нижнекамске
Фото: vk.com/fcneftekhimik

В Нижнекамске в честь открытия обновленного стадиона состоится матч между ветеранами московского «Спартака» и «Нефтехимика».

По данным «Реального времени», встреча запланирована на 7 сентября, составы участвующих команд пока остаются неизвестными. Ожидается, что матч будет комментировать известный футбольный комментатор Виктор Гусев.

В этот же день в 3 точках по Нижнекамску будут открыты интерактивные площадки, где будут проводиться конкурсы и другие развлекательные программы. На одной из площадок будут пытаться поставить рекорд России по набиванию мяча.

Напомним, ранее в Нижнекамске был реконструирован стадион «Нефтехимик».

СпортФутбол Татарстан
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