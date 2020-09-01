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В Казани открыли обновленный сквер «Авангард» в Приволжском районе

15:50, 01.09.2020
В Казани открыли обновленный сквер «Авангард» в Приволжском районе
Фото: tatarstan.ru

В Казани торжественно открыли обновленный сквер «Авангард» в Приволжском районе. На открытие сквера приехал президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

В обновленном парке есть зоны для отдыха, занятий спортом, проведения различных творческих мероприятий и детские игровые площадки. При разработке проекта учитывался принцип связности территории. Разработчики определили два основных маршрута: первый — к образовательным и социальным объектам (школа, детсад, центр детского творчества «Олимп»), а второй — сквозной, соединяющий остановки общественного транспорта в верхней и нижней частях квартала, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Также Минниханову представили проект капремонта центра детского творчества «Олимп».

Сегодня в Казани открыли полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

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