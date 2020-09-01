В Казани открыли обновленный сквер «Авангард» в Приволжском районе

В Казани торжественно открыли обновленный сквер «Авангард» в Приволжском районе. На открытие сквера приехал президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

В обновленном парке есть зоны для отдыха, занятий спортом, проведения различных творческих мероприятий и детские игровые площадки. При разработке проекта учитывался принцип связности территории. Разработчики определили два основных маршрута: первый — к образовательным и социальным объектам (школа, детсад, центр детского творчества «Олимп»), а второй — сквозной, соединяющий остановки общественного транспорта в верхней и нижней частях квартала, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Также Минниханову представили проект капремонта центра детского творчества «Олимп».



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