В Татарстане создали дирекцию по контролю за заказником «Волжские просторы»

В Татарстане создали дирекцию по контролю и надзору за территорией государственного природного заказника регионального значения «Волжские просторы», соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов.

«Недавно Президентом Татарстана было принято решение о создании дирекции по контролю и надзору за данной территорией из десяти человек. Данная дирекция будет оснащена необходимой техникой: моторными лодками, автомобилями, снегоходами», — рассказал председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

Помимо этого он уточнил, что для рыбаков на территории заказника не будет никаких ограничении при условии использования разрешенных орудий лова в соответствии с правилами.

Что касается браконьеров с сетями, то на них будут применяться санкции вплоть до лишения свободы, передает пресс-служба правительства республики.

Площадь заказника «Волжские просторы» составляет 29 тыс. га. Он расположится на территории Казани, Лаишевского, Верхнеуслонского и Зеленодольского районов. В подготовке проекта принимали участие ученые, представители Минэкологии, Минлесхоза и Минюста Татарстана, природоохранной прокуратуры, а также федеральных структур. Природный заказник был создан 30 декабря 2019 года.