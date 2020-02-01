Минниханов поручил жестко следить за режимом в заказнике «Волжские просторы»

Сегодня на субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение жестко следить за соблюдением режима на территории природного заказника «Волжские просторы».

«Мы начали большую работу. Желающих «порыбачить» на этом участке будет много. Поэтому всем природоохранным структурам, правоохранителям нужно жёстко следить, что бы никакой стройки там не было».

Решение о создании заповедника «Волжские просторы» было принято Президентом республики Татарстан в конце 2019 года. Площадь заказника составляет 29,1 тыс. га и охватывает три района республики и Казань.

Ранее в Татарстане создали специальную дирекцию по контролю за режимом на территории заказника. Председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков тогда уточнил, что для рыбаков на территории заказника не будет никаких ограничении при условии использования разрешенных орудий лова в соответствии с правилами, браконьеров же будут наказывать вплоть до лишения свободы.