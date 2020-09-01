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Кирилл Воронин пополнил состав минского «Динамо»

14:23, 01.09.2020
Кирилл Воронин пополнил состав минского «Динамо»
Фото: hcdinamo.by

Российский нападающий Кирилл Воронин продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

С хоккеистом подписан односторонний контракт сроком до конца сезона-2020/21.

Ранее Воронин выступал в «Адмирале», откуда по окончании прошлого чемпионата КХЛ перебрался в «Ак Барс». За казанский клуб он провел 6 предсезонных матчей, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

СпортХоккей
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