Кирилл Воронин пополнил состав минского «Динамо»
Российский нападающий Кирилл Воронин продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
С хоккеистом подписан односторонний контракт сроком до конца сезона-2020/21.
Ранее Воронин выступал в «Адмирале», откуда по окончании прошлого чемпионата КХЛ перебрался в «Ак Барс». За казанский клуб он провел 6 предсезонных матчей, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.СпортХоккей
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