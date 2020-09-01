В Минске студенты вышли на акцию протеста

Сегодня в Минске студенты Белорусского государственного университета, Лингвистического и других университетов вышли на акции протеста. Об этом сообщает телеграм-канал Tut.by.



Студенты, взявшись за руки, шли по площади Победы и скандировали: «Студенты с народом!» и «Саша, ты отчислен!». Проезжающие мимо водители поддерживали их сигналами.

На акцию протеста отреагировала полиция. Студентов начали задерживать на площади Независимости и площади Победы. Также ОМОН провел задержания у здания БГУ. Кадры попали в Сеть.

Протесты продолжаются.

В минувшие выходные на акцию протеста в центре Минска на площади Победы собрались тысячи женщин.



