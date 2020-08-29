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Происшествия

В Белоруссии тысячи женщин вышли на акцию протеста

18:03, 29.08.2020 1
В Белоруссии тысячи женщин вышли на акцию протеста
Фото: wikipedia.org

В центре Минска на площади Победы собрались тысячи женщин на акцию протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Жительницы столицы Белоруссии несут в руках белые и красные цветы, а также бело-красно-белые флаги и зонты. Протестующие выкрикивают слова «Жыве Беларусь!», «Позор!» и «Не забудем, не простим!».

Полиция предупредила участниц акции об ответственности, однако это не помешало дальнейшему проведению протестов.

Ранее в Минске во время протестной акции оппозиции силовики задержали около 20 демонстрантов, остальные были разогнаны.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:42
    эти женшини не женшини они кукли европейсеие дури
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