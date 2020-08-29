В Белоруссии тысячи женщин вышли на акцию протеста

В центре Минска на площади Победы собрались тысячи женщин на акцию протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Жительницы столицы Белоруссии несут в руках белые и красные цветы, а также бело-красно-белые флаги и зонты. Протестующие выкрикивают слова «Жыве Беларусь!», «Позор!» и «Не забудем, не простим!».

Полиция предупредила участниц акции об ответственности, однако это не помешало дальнейшему проведению протестов.

Ранее в Минске во время протестной акции оппозиции силовики задержали около 20 демонстрантов, остальные были разогнаны.



