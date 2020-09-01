В Казани стартует чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ

Во вторник в Казани стартует чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Заплывы пройдут в Центре гребных видов спорта.

Чемпионат продлится до 6 сентября. На соревнования приедут спортсмены из 32 субъектов РФ, ожидается участие около 400 спортсменов.

Татарстан впервые примет подобный чемпионат по гребле на байдарках и каноэ. По итогам соревнований будет сформирован рейтинг спортсменов и сборных команд по регионам, которые войдут в состав основной сборной России.

Напомним, в среду в Казани начнется Кубок России по бадминтону в пяти разрядах.