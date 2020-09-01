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Новым членом Центризбиркома Татарстана стал Ильшат Валиуллин

13:59, 01.09.2020

Новым членом Центризбиркома Татарстана назначен член КПРФ Ильшат Валиуллин. Указ президента Татарстана подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и опубликован на официальном портале правовой информации республики.

«Назначить членом Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Валиуллина Ильшата Ришатовича», — говорится в указе. Он вступил в силу.

Ранее президент Татарстана прекратил полномочия умершего члена ЦИК РТ, представлявшего КПРФ. Им был Валентин Кострин.

ОбществоВласть Татарстан
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