Новым членом Центризбиркома Татарстана стал Ильшат Валиуллин
Новым членом Центризбиркома Татарстана назначен член КПРФ Ильшат Валиуллин. Указ президента Татарстана подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и опубликован на официальном портале правовой информации республики.
«Назначить членом Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Валиуллина Ильшата Ришатовича», — говорится в указе. Он вступил в силу.
Ранее президент Татарстана прекратил полномочия умершего члена ЦИК РТ, представлявшего КПРФ. Им был Валентин Кострин.ОбществоВласть Татарстан
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