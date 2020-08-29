Минниханов прекратил полномочия умершего члена ЦИК Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов прекратил полномочия умершего члена ЦИК РТ, представлявшего КПРФ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

«Считать досрочно прекращенными полномочия члена Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Кострина Валентина Ивановича, назначенного по представлению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», с 22 августа 2020 года в связи с его смертью», — говорится в указе.

Напомним, что Валентин Кострин умер 22 августа на 76-м году жизни.