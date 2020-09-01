Ак Барс Банк подарил первоклассникам Татарстана образовательные комплекты на двух государственных языках

Фото: ПАО «АК БАРС» БАНК

1 сентября около 58 тысяч первоклассников Татарстана получили в подарок красочную книгу и игру на русском и татарском языках (0+), посвященные приключениям трех друзей — Барсика, Выручалочки и Банкомаша, на тему «Путешествие Барсика по истории Татарстана».

Проект реализуется банком с 1997 года на протяжении 24 лет. Одна из целей — расширение кругозора детей — реализовывалась через такие темы, как экология, биология, цифровые технологии, спорт, мифы и легенды и другие. За всю историю проекта тематики ни разу не повторялись.



На протяжении времени проект претерпевал изменения. В начале издавалась только книга с интересными историями и сюжетными линиями о приключениях героев, ребусами, шарадами и головоломками. Затем впервые была создана компьютерная игра на CD-диске, позже — веб-версия, а с 2019 года — игровое мобильное приложение. Игра доступна как на смартфоне или планшете в магазинах приложений Google Play Market и App Store, так и в веб-версии на компьютере по ссылке.

Проект помогает в изучении государственных языков Республики Татарстан и служит методическим материалом для педагогов начальных классов при проведении внеклассных занятий.

Книга и игра с анимированной графикой и музыкальным сопровождением соответствует образовательным стандартам и требованиям к материалам для детей младшего школьного возраста. Одна из важных задач проекта — воспитательная. В историях о приключениях главных персонажей игры — первоклассника Барсика, начитанного Банкомаша и веселой Выручалочки — заложены высокие моральные ценности: доброта, честность, любовь и уважение к людям, взаимовыручка и дружба.

Партнерский материал